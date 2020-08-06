Член комитета по иностранным делам парламента Германии Родерих Кизеветтер в беседе с журналистами заявил, что раньше тоже считал себя противником газопровода. Но угрозы со стороны Вашингтона вызвали у него больше вопросов.

«Я не понимаю, как „Северный поток — 2“ может нести угрозу национальной безопасности США», — заявил он и подчеркнул, что, скорее, обещанные американцами санкции несовместимы с международным правом.

Депутат напомнил, что строительство газопровода завершилось на 94%. Германия готовит большое количество терминалов для хранения сырья. При этом в случае нехватки поставок из России она вполне может докупить сжиженный газ в США.

«Истина заключается в том, что США ежегодно покупают около 160 миллионов баррелей российской нефти, а значит, финансируют Москву. Но при этом других за эти же действия они критикуют», — подытожил Кизеветтер.

Газопровод «Северный поток — 2» представляет собой две нитки труб, которые проходят по дну Балтийского моря в Германию. Строительство остановилось в прошлом году, после того, как США ввели санкции против компаний, которые сотрудничали с Россией в прокладке трубопроводов. Из проекта Nord Stream 2 вышла фирма Allseas, которой принадлежал корабль-трубоукладчик. Для продолжения работ Россия направила в Балтийское море судно «Академик Черский».

Сейчас США продолжают угрожать санкциями уже в отношении физических лиц и акционеров компаний, которые помогают России в прокладке газопровода или в обслуживании кораблей. Документ уже получил одобрение сената. Закон внесут в пакет о военном бюджете, который должен подписать президент Дональд Трамп. Однако сам американский лидер недоволен другими документами, которые ему предлагают принять в рамках всего пакета. В частности, он пригрозил не подписывать бумаг, если оттуда не уберут пункт о переименовании военных баз, которые носят имена военачальников Конфедерации.

Также против «Северного потока — 2» выступили немецкие экологи. Организация Deutsche Umwelthilfe подала иск в суд с требованием проверить неконтролируемые утечки метана при добыче, переработке и транспортировке природного газа. Оператор будущего газопровода Nord Stream 2 напомнил, что проект проверили надзорные органы пяти стран и не выявили никаких нарушений экологии. «Северный поток — 2» отвечает всем нормам, принятым на территории Евросоюза.