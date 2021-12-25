Поддерживающего BLM сенатора ограбили темнокожие преступники

Американский конгрессмен Мэри Гей Скэнлон, призывавшая сократить финансирование полиции после выступлений движения Black Lives Matter (BLM), стала жертвой темнокожих грабителей. Политик лишилась машины и сумки с деньгами, документами и двумя телефонами.

По данным телеканала CNN, на Скэнлон напали после общественного мероприятия в Филадельфии. Она хотела сесть в свою машину, но ее атаковали два вооруженных афроамериканца.

Грабители потребовали, чтобы конгрессмен передала им ключи от автомобиля и сумку. После этого злоумышленники скрылись на ее машине. Сама Скэнлон не пострадала. Двоих напавших на нее вскоре поймала полиция, вместе с ними были задержаны трое сообщников.

Масштабные акции BLM прошли в США после гибели Джорджа Флойда 25 мая 2020 года. Виновный в его смерти полицейский Дерек Шовин был приговорен к 22,5 года тюрьмы.

Накануне Совет Техаса отозвал рекомендацию о посмертном помиловании Джорджа Флойда по делу о наркотиках, фигурантом которого он стал в 2004 году. Решение приняли в связи наличием в рекомендации процедурных ошибок и «несовпадений с правилами совета».