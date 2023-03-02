02 марта 2023, 03:04
Поддержавших Киев американцев предложили отправить на передовую
Американский политик Эванс призвал отправить на Украину поддержавших Киев граждан США
Бывший член палаты делегатов от штата Западная Вирджиния Деррик Эванс предложил отправить на Украину в зону СВО американцев, поддержавших финансирование Киева. По мнению политика, на передовую также должны пойти и родственники этих людей, о чем он написал в Twitter.
«Всех, кто проголосовал за отправку денег на Украину, их детей и внуков надо отправлять в зону боевых действий первыми», — написал Эванс.
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Накануне замглавы Пентагона Колин Каль допустил, что украинский конфликт может затянуться еще на три года. Соответственно, в оборонном ведомстве не знают, сколько еще военной помощи Запада может понадобиться Киеву.
Тем временем заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что среди представителей Демократической и Республиканской партии зреют сомнения в том, что Вашингтон должен оказывать помощь Киеву.
Ранее помощник главы Пентагона Селест Уолландер заявил, что Украине следует уже начать самой платить за поставляемое ей вооружение. Мысль о том, чтобы Киев стал тратить собственные расходы на свою оборону представитель Пентагона назвал «очень хорошей».
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