Мир 02 марта 2023, 03:04 Поддержавших Киев американцев предложили отправить на передовую Американский политик Эванс призвал отправить на Украину поддержавших Киев граждан США РИА «Новости»

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Бывший член палаты делегатов от штата Западная Вирджиния Деррик Эванс предложил отправить на Украину в зону СВО американцев, поддержавших финансирование Киева. По мнению политика, на передовую также должны пойти и родственники этих людей, о чем он написал в Twitter.

«Всех, кто проголосовал за отправку денег на Украину, их детей и внуков надо отправлять в зону боевых действий первыми», — написал Эванс.

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Накануне замглавы Пентагона Колин Каль допустил, что украинский конфликт может затянуться еще на три года. Соответственно, в оборонном ведомстве не знают, сколько еще военной помощи Запада может понадобиться Киеву.

Тем временем заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что среди представителей Демократической и Республиканской партии зреют сомнения в том, что Вашингтон должен оказывать помощь Киеву.

Ранее помощник главы Пентагона Селест Уолландер заявил, что Украине следует уже начать самой платить за поставляемое ей вооружение. Мысль о том, чтобы Киев стал тратить собственные расходы на свою оборону представитель Пентагона назвал «очень хорошей».