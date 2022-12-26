Мир 26 декабря 2022, 19:33 Поддержавшие Саакашвили грузинские депутаты отказались от голодовки TV Formula: объявившие протест в поддержку Саакашвили депутаты отказались от голодовки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Четверо депутатов грузинской политической партии «Единое национальное движение» завершили голодовку в поддержку отбывающего тюремный срок бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил телеканал TV Formula.

Депутат Анна Цитлидзе, продержавшаяся в режиме голодовки 11 суток, прислушалась к советам врачей, оценивших ее состояние как тяжелое. Парламентарий отказывалась питаться до тех пор, пока бывшего грузинского лидера не освободят из тюрьмы и не отпустят на лечение за пределы страны.

Реклама

Депутаты Темур Джанашия, Давид Киркитадзе и Абдулла Исмаилов из-за состояния здоровья прекратили акцию протеста спустя несколько дней после начала. Все четверо политиков на период голодовки находились в здании парламента. Исмаилов, Киркитадзе и Цитлидзе начали акцию 15 декабря, спустя сутки к ним присоединился Джанашия.

Реклама

Саакашвили пребывает в тюрьме в городе Рустави по обвинению в убийстве ряда оппозиционеров и растрате государственной казны. Его адвокат Шалва Хачапуридзе заявлял, что в организме экс-президента обнаружили мышьяк.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности страны принять Саакашвили на лечение.