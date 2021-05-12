Поддержавшему присоединение Крыма к РФ политику предсказали победу на выборах во Франции

Член партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани может одержать победу на выборах в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег во Франции. Политика называют пророссийским. В свое время он поддержал присоединение Крыма к России.

По данным газеты Le Figaro, Мариани лидирует в преддверии региональных выборов. За него, по предварительным данным, свои голоса готовы отдать от 37 до 39% избирателей.

Мариани — евродепутат, который поддержал присоединение Крыма к России, сотрудничавший с телеканалом RT France. Он также выступает за отказ от антироссийских санкций, оказание гуманитарной помощи самопровозглашенным ЛНР и ДНР.

Агентство Reuters отметило, что первая за долгое время победа крайне правого политика в регионе может оказать помощь Марин Ле Пен — лидеру «Национального объединения». Она намерена участвовать в президентских выборах в 2022 году. Региональные выборы пройдут во Франции в период с 20 по 27 июня.

Ле Пен в марте 2021 года говорила, что выплачивает взятый в России кредит на деятельность ее движения, написал ТАСС со ссылкой на французское телевидение. Ранее она объяснила, что националистической партии не хотят давать кредит в западных банках.