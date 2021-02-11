Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предупредил о последствиях отказа от строительства «Северного потока — 2». В Госдуме согласились с его мнением о том, что газопровод будет для Европы благом.

Заявление Мааса прокомментировал в беседе с сайтом RT заместитель председателя ГД РФ Игорь Ананских.

«Нужно согласиться с ним, что данный газопровод — большое благо для Европы», — сказал он. Парламентарий подчеркнул, что это понимают все, но озвучивает мнение далеко не каждый.

Строительство «Северного потока — 2», добавил Ананских, окажет, помимо прочего, положительное влияние на бизнес-сектор Европы. И в немецком МИД учитывают данный факт.

«Министр иностранных дел Германии думает о своем народе, о своих предпринимателях, <…> чего не скажешь о других чиновниках других государств», — сказал депутат.

Хайко Маас, напомнило РИА «Новости», предупредил призывающих отказаться от «Северного потока — 2» политиков о «геостратегических последствиях» такого решения. Провокацию противостояния Запада и России немецкий министр счел ошибочной стратегией.