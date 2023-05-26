Мир 26 мая 2023, 05:18 Подделку под «Советское шампанское» заметили в магазинах Польши «Украина.ру»: в магазинах Польши появилось «Украинское шампанское» Pxhere

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На полках польских магазинов заметили «Украинское шампанское». На это обратили внимание авторы Telegram-канала «Украина.ру».

Этикетка нового «Украинского шампанского» полностью повторяет этикетку «Советского шампанского», но с заменой слова в названии.

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В апреле в Артемовске начали всплывать коммерческие истории украинского режима. Как сообщал тогда врио главы ДНР Денис Пушилин, супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко оказалась основным учредителем и акционером завода по производству игристых вин в городе. Он отметил, что для него это было удивлением.

Такие факты, как предполагал тогда Пушилин, наводят на мысль, что ВСУ так упирались в Артемовске совсем не потому, что это несокрушимая крепость, а потому, что там находятся активы украинских деятелей.

Артемовский завод шампанских вин с 1991 года выпускал игристые вина под собственными торговыми марками. Семь лет назад — в 2016-м — завод получил новое название Artwinery. Как утверждалось на сайте компании, это это производство являлось самым большим в Восточной Европе