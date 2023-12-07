Мир 07 декабря 2023, 06:15 Подчиненные Зеленского начали готовить его встречу с Орбаном Глава офиса Ермак обсудил с министром Сийярто встречу Зеленского с Орбаном РИА «Новости»

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Они обсудили вступление в Евросоюз и возможную встречу на высоком уровне, сообщил украинский чиновник в своем Telegram-канале.

«Обсудили возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и договорились работать над определением удобной даты такой встречи», — сказал он.

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Еще одной темой разговора стало вступление в Евросоюз. Андрей Ермак заявил, что обсудил с Петером Сийярто прогресс Украины по пути европейской интеграции. По его словам, в ближайшее время Верховная рада рассмотрит несколько важных законов, и страна выполнит свои обязательства.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что вступление в Евросоюз зависит от самой Украины. Власти должны провести необходимые реформы, чтобы получить членство.