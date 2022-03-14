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    14 марта 2022, 12:11

    Российские пилоты смогли вернуть Су-25 на аэродром после попадания украинской ракеты

    Подбитый ВСУ российский самолет попал на видео

    Максим Зинкин

    Штурмовой самолет Су-25, выполнявший боевую задачу на территории Украины, оказался подбит ракетой из переносного зенитно-ракетного комплекса, но сумел вернуться на аэродром благодаря скоординированным действиям пилота и его товарища. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

    Два самолета работали в паре, в ведомый самолет угодила ракета, повредив двигатель. Благодаря действиям пилота ведущего самолета техника долетела до аэродрома.

    «Ведомый, сохраняя хладнокровие, мужественно выправил машину и начал выходить вперед. Я начал отстрел ловушек, завидев ракеты в зеркало заднего вида. Набрали высоту, возвращались на аэродром, командами помогал выправить товарищу самолет, так как у него перестали работать приборы и оборудование», — рассказал пилот ведущего самолета.

    При посадке пилот поврежденного самолета увел технику на край полосы, чтобы не мешать работать остальным коллегам.

    Оба пилота представлены к государственным наградам.