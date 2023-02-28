Мир 28 февраля 2023, 17:44 Подбитый танк Т-72 убрали от здания посольства России в Берлине Der Spiegel: от здания посольства России в Берлине убрали подбитый танк Соцсети

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Подбитый российский танк, выставленный активистами у посольства России в Берлине, убрали. Об этом сообщил Der Spiegel.

По данным издания, организаторы акции теперь собираются выставить танк в Нидерландах.

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Российский танк Т-72 простоял перед зданием дипмиссии с 24 февраля до вечера 27 февраля. К боевой машине принесли много цветов. Установку Т-72 организовали сотрудники музея Berlin Story Bunker. Руководили процессом куратор Виланд Гибелеми и предприниматель Энно Ленце.

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Организаторы утверждали, что танк подорвался на мине под Киевом 31 марта 2022 года. Его представил во временное пользование Военно-исторический музей Минобороны Украины.

В посольстве России в Германии ранее отметили, что инициаторы акции хотели устроить провокацию, но она провалилась. В дипмиссии предположили, что организаторы, вероятно, ждали другой реакции от общественности. В итоге боевую машину оградили барьерами от новых цветов.