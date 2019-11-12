Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику

В своем Twitter-аккаунте бывший боливийский лидер написал, что ему было больно покидать свою страну, но он пообещал вернуться с большей «силой и энергией».

Он также выложил фотографию «первой ночи, после ухода с поста президента».

Кроме него в самолете Gulfstream G 550 вооруженных сил Мексики, который приземлился на военной части международного аэропорта мексиканской столицы Мехико, находятся его дочь Эвалис, бывший вице-президент страны Альваро Гарсиа-Линера и бывший министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо.

Сторонники Моралеса организовали митинг в его поддержку в Мехико Подробнее

Тем временем в Боливии заместитель главы Сената Жанин Аньес заявила, что она займет пост временно исполняющего обязанности президента до проведения новых выборов.

Эво Моралес был достаточно популярен в Боливии благодаря тому, что боролся с бедностью и способствовал улучшению экономики, но вынужден был подать в отставку после своей победы в первом туре президентских выборов, на которых его обвинили в многочисленных нарушениях.