  • Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику

    12 ноября 2019, 21:11

    Александра Каширина

    Эво Моралес приземлился в Мексике, где ему было предоставлено убежище после его отставки с поста президента Боливии из-за протестов. Об этом сообщил канал «BBC».
    Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику

    В своем Twitter-аккаунте бывший боливийский лидер написал, что ему было больно покидать свою страну, но он пообещал вернуться с большей «силой и энергией».

    Он также выложил фотографию «первой ночи, после ухода с поста президента».

    Кроме него в самолете Gulfstream G 550 вооруженных сил Мексики, который приземлился на военной части международного аэропорта мексиканской столицы Мехико, находятся его дочь Эвалис, бывший вице-президент страны Альваро Гарсиа-Линера и бывший министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо.

    Сторонники Моралеса организовали митинг в его поддержку в Мехико

    Подробнее

    Тем временем в Боливии заместитель главы Сената Жанин Аньес заявила, что она займет пост временно исполняющего обязанности президента до проведения новых выборов.

    Эво Моралес был достаточно популярен в Боливии благодаря тому, что боролся с бедностью и способствовал улучшению экономики, но вынужден был подать в отставку после своей победы в первом туре президентских выборов, на которых его обвинили в многочисленных нарушениях.