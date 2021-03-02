Рекордное число жителей Соединенных Штатов — 77% — негативно относятся к России. Это рекорд с 1989 года — тогда подобный опрос провели впервые. В прошлом году 72% американцев заявили, что недолюбливают нашу страну. Об этом свидетельствуют данные исследования института общественного мнения Gallup.

Очень негативно к России относятся 36% американцев, а 41% — в целом негативно. 22% жителей Штатов в общем положительно воспринимают нашу страну. Очень благосклонное отношение к России у 5% респондентов,

Наиболее лояльно американцы относятся к Канаде. 92% принявших участие в опросе позитивно воспринимают соседнюю страну. Далее идут Великобритания, Франция, Япония и Германия. К этим странам благосклонны от 91% до 84% опрошенных.

По данным исследователей, хуже всего американцы относятся к Северной Корее (89%). Своим негативом в отношении Ирана, Ирака и Афганистана поделились от 85% до 79% жителей США.

Специалисты Gallup провели этот ежегодный опрос с 3 по 18 февраля. В нем принял участие 1021 человек.