Подавляющее активность коронавируса вещество нашли в черном перце

Специалисты изучили взаимодействие 30 видов специй с коронавирусом. При помощи метода компьютерного моделирования выяснили, что компоненты приправ связываются с белком вируса, который помогает ему проникнуть в организм, и с протеазой, отвечающей за его размножение. Наиболее активным веществом оказался алкалоид пиперин, который находится в черном перце. Именно он обеспечивает остроту и аромат этой специи.

Как пишет издание «Известия» со ссылкой на российских экспертов, это открытие может помочь в борьбе с пандемией, однако его достоверность необходимо подтвердить на практике.

Ранее японские ученые выяснили, что попавший на кожу коронавирус может оставаться активным от шести до 11 часов.

По последним данным, с начала пандемии в мире выявили более 37,5 миллиона случаев COVID-19.