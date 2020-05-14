Подарок отцу на день рождения раскрыл семейную драму
Мужчина получил на день рождения подарок, который приоткрыл завесу семейной тайны. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на портал Reddit.
Именнику часто говорили в семье, что его отец не является его биологическим отцом. Однако он отказывался в это верить.
Накануне мужчина праздновал 61-й день рождения. В этот день он узнал имя своего настоящего отца. Родные подарили ему ДНК-тест.
Оказалось, что его беременной матери приписывали роман с неким мужчиной по имени Тиллери. Однако сама она, как и ее супруг, опровергали эти якобы слухи. По мере взросления именинник все больше становился похожим на своего официального отца.
Тем не менее тест показал обратное: отцом мужчины с высокой долей вероятности может быть Тиллери.
Именинник предположил, что его родители всегда знали правду, но не хотели травмировать его. Он сказал, что понимает их и положительно смотрит на такое поведение.