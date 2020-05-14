Подарок отцу на день рождения раскрыл семейную драму

Именнику часто говорили в семье, что его отец не является его биологическим отцом. Однако он отказывался в это верить.

Накануне мужчина праздновал 61-й день рождения. В этот день он узнал имя своего настоящего отца. Родные подарили ему ДНК-тест.

Оказалось, что его беременной матери приписывали роман с неким мужчиной по имени Тиллери. Однако сама она, как и ее супруг, опровергали эти якобы слухи. По мере взросления именинник все больше становился похожим на своего официального отца.

Тем не менее тест показал обратное: отцом мужчины с высокой долей вероятности может быть Тиллери.

Именинник предположил, что его родители всегда знали правду, но не хотели травмировать его. Он сказал, что понимает их и положительно смотрит на такое поведение.