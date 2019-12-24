Подарок на Рождество заставил девушку лгать своему парню

Желание девушки порадовать бойфренда на Рождество раскрыло семейную тайну раньше времени. Она попросила в Сети совета, как ей поступить в неловкой ситуации.

Свою историю девушка опубликовала на Reddit. Все началось с решения подарить молодому человеку ДНК-тест. Он упоминал, что хочет сделать анализ.

Девушка заказала тестирование и рассказала о нем матери своего приятеля, которая интересовалась, что ему подарить.

«Как только я упомянул тест, она побледнела и призналась, что волнуется. „Возможно, вам придется немного подождать с подарком — до его дня рождения. Папе Дэна и мне нужно поговорить“», — передала суть разговора автор публикации.

В итоге ей стали известны подробности: мать возлюбленного пояснила, что из-за бесплодия бывшего супруга они воспользовались донорской спермой. Девушка узнала об этом раньше Дэна и поняла, что не хочет ему врать. Мать парня пояснила, что пока что ждет подходящего момента, чтобы рассказать правду и Дэну, и его брату.

«Она планирует раскрыть тайну в день рождения Дэна — в июле. Но мне кажется, что это стоит сделать до Нового года», — девушка поинтересовалась, не стоит ли ей поторопить мать приятеля.

Мнения пользователей разделились. Кто-то советовал автору поста не вмешиваться в отношения бойфренда с родителями.

Источник фото: телеканал «360»

«Это не ваше дело. <…> Исключите себя из уравнения и позвольте решить его тем, кто действительно замешан в ситуации. Конечно, вы в трудном положении, но не вправе спорить о подобном», — писали пользователи.

Источник фото: телеканал «360»

Другие встали на сторону девушки и предостерегли ее от молчания: «Если вы сохраните секрет до его дня рождения, а потом он узнает, то может перестать вам доверять. Это может привести к разрыву ваших отношений. У пар не должно быть таких секретов друг от друга, а его мать просит вас лгать», — заметили в Сети.

Нашлись и те, кто заметил, что, вероятно, стоит еще раз поговорить с матерью бойфренда и рассказать о своих переживаниях.