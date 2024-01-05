Мир 05 января 2024, 10:20 Подаренные Украине польские танки Т-72 назвали бесполезными The Atlantic: подаренные ВСУ Польшей танки оказались бесполезны из-за гаубиц РФ РИА «Новости»

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Военнослужащие ВСУ не применяют переданные Польшей танки Т-72, поскольку они бесполезны из-за ударов российской артиллерии. Об этом написало издание The Atlantic.

По данным журналистов, украинские военные ценят польские танки и решили не использовать их для боевых действий на передовой. С их помощью ВСУ ранее пытались занять более выгодные позиции, но российская армия, которая лучше вооружена, пресекла эти попытки.

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Поскольку ВС России располагают противотанковыми средствами, авиацией и мощными гаубицами, ВСУ решили оставить Т-72 для мобильной поддержки артиллерии. The Atlantic также отметило преимущество России по числу беспилотников.

«Противодронные устройства помогают, но прикрыть ими весь фронт сейчас невозможно», — рассказал украинский солдат с позывным Полтава.

Россия значительно нарастила производство боеприпасов и вооружения с начала спецоперации. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ВС РФ обладают таким оружием, которого нет у других стран.