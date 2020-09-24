Племянница президента США Дональда Трампа подала на него исковую жалобу в суд. Она обвинила американского лидера и двух других своих родственников в том, что они обманным путем лишили ее части наследства.

Мэри Трамп подала жалобу в верховный суд штата Нью-Йорк. Женщина рассказала, что ее отец Фред Трамп-младший, который был родным братом президента США, умер в 1981 году. После этого Мэри и ее брат должны были получить в наследство доли в компаниях в сфере недвижимости, которые ему принадлежали.

Однако, по ее словам, Дональд Трамп и его старшая сестра, отставной судья Мэриэнн Трамп-Бэрри, с помощью семейного адвоката практически лишили несовершеннолетнюю девушку права распоряжаться указанными активами— в то время Мэри было 16 лет. В своем иске женщина отметила, что речь шла о миллионах долларов — именно во столько оценивалась ее доля наследства.

Мэри также отметила, что после смерти отца действующего американского лидера Фреда Трампа-старшего Дональд Трамп, его брат и сестра под давлением заставили ее отказаться от большей доли наследства дедушки. По ее словам, они заставили ее взять не более 30 миллионов долларов. При этом реальная часть наследства, которую она должна была получить, была в разы больше — речь шла о «нескольких десятках миллионов долларов».

В иске также отмечается, что брат Дональда Трампа Роберт, скончавшийся в августе этого года, угрожал обанкротить компанию, в которой племянница имела весомую долю. Из-за этого Мэри с братом, которые пытались доказать в суде незаконность действий своих родных, попали под еще большее давление. Это заставило их принять навязываемые родственниками условия.

Мэри обвинила Дональда Трампа, его сестру и покойного брата в мошенничестве и преступном сговоре. Она потребовала моральную компенсацию в размере 500 миллионов долларов, а также выплаты штрафных санкций — их размер должен определить суд. Кроме того, женщина рассчитывает получить от родственников средства для возмещения сопутствующих издержек.