Мир 01 мая 2023, 15:09 Подачу газа из России в Армению временно приостановили «Газпром» сообщил о приостановке подачи газа в Армению до 4 мая из-за ремонта трубопровода РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия приостановила подачу газа в Армению из-за проведения ремонтных работ на трубопроводе. Мероприятия продлятся до 4 мая, сообщили в пресс-службе компании «Газпром Армения».

Работы проводят на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» в Ставропольском крае. Подачу газа прекратили 1 мая в 08:00 по московскому времени.

Реклама

«Бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики в указанный период будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов», — отметили в компании.

«Газпром Армения» принадлежит «Газпрому». Предпритие обеспечивает поставку голубого топлива на территорию республики.

В середине апреля глава Минэкономики страны Ваган Керобян сообщил, что Армения начала оплату поставок газа из России в рублях. По словам министра, с российской стороны есть движение в сторону расчетов в национальных валютах, поэтому необходимо «двигаться в эту сторону». В прошлом году президент Владимир Путин подписал указ, предписывающий продажу газа недружественным странам в рублях.