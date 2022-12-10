10 декабря 2022, 12:49
Подачу электричества полностью отключили в Одессе
Энергохолдинг ДТЭК сообщил о полном отключении подачи электричества в Одессе
В Одессе полностью отключили подачу электричества. Запитаны остаются лишь объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил украинский поставщик электроэнергии ДТЭК.
«В Одессе и области остается сложной обстановка с обеспечением электричеством. В городе все абоненты отключены от поставок энергии, за исключением объектов критической инфраструктуры», — уточнили в ДТЭК.
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Экстренные отключения произошли также в населенных пунктах области. Спасатели и аварийные бригады прибыли на место, однако работы начнутся только с разрешения военных.
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Российские вооруженные силы с 10 октября в ответ на террористический акт на Крымском мосту начали наносить удары по энергетической инфраструктуре и пунктам военного управления Украины.
Руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь заявлял, что радио и телевидение могут продолжить работу в течение трех суток после полного отключения от электричества.
Одесса
Украина
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