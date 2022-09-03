Все новости

Подмосковье

04 сентября 2022, 10:40

Чемпионат по кроссфиту прошел в Красногорске

Общество

04 сентября 2022, 10:38

Премьеру сериала по «Властелину колец» посмотрели 25 млн человек

Реклама

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Важное

03 сентября 2022, 15:07

Подачу электроэнергии с ЗАЭС на подконтрольные Украине территории прекратили

Власти Энергодара: подачу энергии с ЗАЭС на подконтрольные Украине территории прекратили

Читать 360tv в

Подачу энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Украине территории приостановили, заявили власти Энергодара. Причиной этого стало повреждение ЛЭП из-за обстрелов со стороны ВСУ.

По данным местной администрации, радиационный фон на Запорожской АЭС находится в норме. Пятый и шестой блоки работают штатно, сообщило РИА «Новости».

Реклама

«Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330-й и 750-й линиях», — уточнили власти Энергодара.

Реклама

Обстрелы станции участились в конце августа на фоне сообщений о визите миссии МАГАТЭ. ВСУ предприняли провокации и в день приезда делегации, 1 сентября. Продолжились попытки и на следующий день.

По данным Минобороны РФ, несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, ВСУ снова попытались захватить станцию. Для этого украинское командование направило свыше 250 человек, в том числе и иностранных наемников. Они хотели высадиться на побережье Каховского водохранилища, в районе Энергодара и Днепрорудного.

Российские силы ВКС нанесли удары по украинскому десанту, уничтожив 20 катеров и лодок. Остальные лодки и катера ретировались.

Обстановка в Запорожье

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама