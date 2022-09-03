Важное 03 сентября 2022, 15:07 Поделиться Telegram

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Viber Подачу электроэнергии с ЗАЭС на подконтрольные Украине территории прекратили Власти Энергодара: подачу энергии с ЗАЭС на подконтрольные Украине территории прекратили РИА «Новости»

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Подачу энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Украине территории приостановили, заявили власти Энергодара. Причиной этого стало повреждение ЛЭП из-за обстрелов со стороны ВСУ.

По данным местной администрации, радиационный фон на Запорожской АЭС находится в норме. Пятый и шестой блоки работают штатно, сообщило РИА «Новости».

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«Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330-й и 750-й линиях», — уточнили власти Энергодара.

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Обстрелы станции участились в конце августа на фоне сообщений о визите миссии МАГАТЭ. ВСУ предприняли провокации и в день приезда делегации, 1 сентября. Продолжились попытки и на следующий день.

По данным Минобороны РФ, несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, ВСУ снова попытались захватить станцию. Для этого украинское командование направило свыше 250 человек, в том числе и иностранных наемников. Они хотели высадиться на побережье Каховского водохранилища, в районе Энергодара и Днепрорудного.

Российские силы ВКС нанесли удары по украинскому десанту, уничтожив 20 катеров и лодок. Остальные лодки и катера ретировались.

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