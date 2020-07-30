Под завалами взорвавшегося ресторана в Японии нашли одного погибшего
Полиция и сотрудники пожарной службы обнаружили тело при тушении возникшего после взрыва пожара, сообщил телеканал NHK.
Различные травмы получили минимум 17 человек. Им потребовалась госпитализация. Двое из пострадавших получили серьезные раны и не могли передвигаться самостоятельно. У остальных 15 медики диагностировали легкие повреждения. Все пациенты находились в сознании, когда их привезли в больницу.
По данным пожарной службы, в ресторане в момент взрыва находилось шесть баллонов с пропаном. В трех из них сломались клапаны, и произошла утечка газа.
В полиции уточнили, что заведение закрыли в апреле на фоне пандемии коронавируса. Ресторан отремонтировали, он должен был возобновить работу 31 июля.
Теперь небольшое здание практически полностью разрушено. Взрывом с него сорвало крышу и разметало стены — остался только железный остов. От взрывной волны пострадали и соседние постройки.