Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в Индии 60 человек. По предварительным данным, среди них есть один погибший.

В понедельник в штате Махараштра обрушился пятиэтажный жилой дом. Спасательная операция продолжается 12 часов, за это время спасли 60 человек, пишет NDTV. Среди них есть раненые и один погибший. По данным издания, под завалами осталось еще 25 человек.

В сообщение отмечается, что дом, построенный почти 10 лет назад, состоял из 47 квартир. В них проживали около 250 человек.

По предварительной информации, причиной обрушения могли стать проливные дожди. Национальные силы реагирования на стихийные бедствия поделились на своей странице в Twitter кадрами спасательной операции на месте обрушения здания.

Вероятно, что виновным за обрушение жилого дома могут признать подрядчика, который участвовал в строительстве. Однако выяснять обстоятельства произошедшего начнут только после окончания спасательных работ.