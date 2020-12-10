Под видео об озвучке Cyberpunk 2077 блогерами дизлайков стало больше, чем лайков

Пользователи не оценили идею озвучки персонажей видеоигры Cyberpunk 2077 блогерами, артистами и телеведущими. Видео об этой новости собрало больше дизлайков, чем «пальцев вверх». На момент написания заметки их соотношение составило 28 198 к 27 607.

Вчера на официальном YouTube-канале игры появился ролик, в котором создатели презентовали часть российской команды по дубляжу. Некоторых персонажей Cyberpunk озвучили Данила Поперечный, Анастасия Ивлеева, Александр Гудков, Элджей и Нина Кравиц. Профессиональных актеров озвучки среди них нет.

Релиз нового творения польской студии CD Projekt RED состоялся 10 декабря.

Геймеры ждали Cyberpunk 2077 восемь лет. Игра от создателей третьего «Ведьмака» сразу установила рекорд. В первый день в Steam в нее играли более миллиона человек. Она побила показатели самых популярных проектов. Нагрузка на серверы Steam составила рекордные 23,5 террабайта в секунду.