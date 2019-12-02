Под рухнувшей из-за дождей стеной в Индии погибли 15 человек

Сильные тропические ливни не прекращаются в этой части Индии уже несколько дней. Из-за этого здесь прекращены занятия в учебных учреждениях, власти развернули почти 200 специальных мобильных центров помощи для тех, кто пострадал от стихии. Синоптики предупредили, что дожди будут лить здесь по крайней мере еще несколько дней.

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На место обрушения стены прибыли спасатели. Они делают все возможное, чтобы помочь попавшим под завал людям. Правительство распорядилось выплатить пострадавшим, а также родственникам погибших денежные компенсации.

За последние несколько дней из-за ливня погибли еще несколько человек. Индийские власти говорят, что стихия ранее унесла жизни по меньшей мере трех местных жителей. Спасательные подразделения готовы развернуть дополнительные центры помощи пострадавшим, сотрудники экстренных служб подготовили лодки и водяные насосы. Организованы телефонные линии и аккаунты в популярных мессенджерах, куда можно обратиться по любым вопросам, связанным с разгулом стихии.