Опубликованы фотографии боев под Киевом

Издание Kp.ru в Telegram-канале опубликовало фотографии с Лютежского рубежа, где идут бои между российскими войсками и ВСУ.

«Это очень мощные укрепрайоны с подземными сообщениями, с бетонными стенами. При обстреле техника прячется, потом вылезает — и бои разгораются снова», — рассказали российские военные.

Лютежский плацдарм прославился во время Великой Отечественной войны, он находится на западном берегу Днепра, в 30 километрах от Киева.

С Лютежского плацдарма войсками 1-го Украинского фронта 3 ноября был нанесен главный удар в Киевской наступательной операции 1943 года. Созданная на Лютежском плацдарме группировка фронта сыграла решающую роль в освобождении Киева.

Ранее Министерство обороны опубликовало видео с уничтожением украинских складов атакой с беспилотника.