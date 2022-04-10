Украинских солдат заставляют лезть в пекло и проводить обстрелы Донбасса под психотропными препаратами и наркотиками, которые находили на их позициях. Об этом военный Народной милиции ДНР рассказал РИА «Новости».

Военнослужащие ВСУ отступают, по ним видно, что им не хочется выполнять приказы, они явно не хотят идти в бой, сообщил ополченец ДНР.

«Я думаю, их там заставляют, насильно гонят», — сказал он.

Украинских карателей накачивают какими-то веществами, чтобы они вели огонь по своим. Народный милиционер рассказал, что на оставленных военными ВСУ позициях находили много наркотиков.

«Встречаются, когда на позиции противника заходишь, очень много всяких психотропных лекарств, наркотики есть. Я думаю, военнослужащие Украины под какой-то гадостью, под какими-то наркотиками», — сообщил военный.

Украинские власти раздают оружие наркоманам и алкоголикам, что недавно чуть не привело к трагедии в Харьковской области. Там украинец в ходе пьяной драки бросил в оппонента гранату.