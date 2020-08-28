Зеленский прокомментировал обстрел автобуса под Харьковым

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицейских за оперативное задержание бандитов, атаковавших автобус под Харьковым. Об этом она написал в своем Telegram-канале.

Глава государства отметил необходимость «вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон», а рядовой гражданин «должен получить ощущение защищенности». Он также заявил о недопустимости возвращения «лихих 90-х с дерзкими разборками на улицах».

Зеленский также указал, что радикалы должны нести ответственность, независимо от своей политической принадлежностей.

Накануне вечером под Харьковом радикалы заблокировали и открыли огонь по автобусу с 22 представителями организации «Патриоты — за жизнь». Полиция уже задержала 14 человек, было возбуждено уголовное дело.

Депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», под чьим руководством было основано движение, уверены, что бандиты принадлежат экстремисткой организации, с которой у «Патриотов» уже были стычки.