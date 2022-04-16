Власти Румынии запретили заходить в свои порты судам под флагом России

Российские суда с 17 апреля не могут заходить в порты Румынии. Соответствующее решение приняла морская администрация Румынии, сообщила пресс-служба ведомства.

«С 00:00 часов 17 апреля введен запрет на заход в порты Румынии всех российских судов, а также судов, сменивших флаг России на любой другой после 24 февраля 2022 года», — говорится в сообщении администрации.

При этом исключения на заход остаются для судов, которые везут в Евросоюз энергоносители, полезные ископаемые, медикаменты или продовольствие.

Также разрешается заходить в порт судам, которые нуждаются в помощи из соображений сохранения человеческой жизни или безопасности.

За два до начала спецоперации России власти Румынии рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть территорию Украины.