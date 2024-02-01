Мир 01 февраля 2024, 05:33 «Под дулом автомата». Сальдо рассказал о зверствах украинских заградотрядов в зоне СВО Сальдо: заградотряды ВСУ стреляли в спину сослуживцам, желающим сдаться в плен РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военнослужащие расстреливали сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, заставляя из воевать «под дулом автомата». Об этом рассказал РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, украинские солдаты вынуждены идти вперед, так как понимают, что назад дороги нет — их расстреляют заградотряды.

Реклама

«Но и сдаться они не могут, потому что их точно так же расстреливают с той стороны, когда просто видят даже попытки людей перейти. Поэтому количество именно попадающих в плен, к сожалению, не увеличивается, потому что им не дают этой возможности», — подчеркнул Сальдо.

Глава региона добавил, что украинцев насильно отправляют на фронт, причем не кадровых военных, а необученных солдат. Под мобилизацию попадают в большинстве случаев жители южной части Украины, а не западной. По его словам, киевский режим уже не только молодых людей отлавливает, но и пытается женщин мобилизовать.

Ранее отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко рассказал, что военнослужащие ВСУ получают приказы бить по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам на Артемовском направлении. Заградотряды в основном работают с третьей линии обороны, реже — со второй. Они не позволяют отступать подразделениям ВСУ, состоящим в основном из мобилизованных.