Под домом бывшего мясника нашли останки 17 человек

Следователи в Мехико обнаружили останки 17 человек под домом бывшего мясника, который подозревается в серии убийств. Об этом сообщил ABC News.

Правоохранители начали раскопки в жилище предполагаемого маньяка 17 мая. Они вскрыли полы и планируют продолжить поиски. Специалисты допускают, что узнают о новых жертвах. Следователи нашли в захламленном доме удостоверения личности и другие вещи людей, пропавших много лет назад. Всего под бетонным полом обнаружено 3787 костных фрагментов. Это говорит о том, что убийца мог разрубить трупы на мелкие части.

Власти не разглашают данные 72-летнего подозреваемого, но называют его Андрес. Мужчину задержали после убийства последней жертвы, 34-летней жены командира полиции, с которым он был лично знаком. Бывший мясник должен был сопровождать женщину по магазинам в день ее исчезновения. Поэтому когда она не вернулась домой, мужчина сразу попал под подозрение.

Полицейский проследил по камерам, что его жена зашла в дом бывшего мясника, но не вышла на улицу. Когда он приехал туда, увидел в помещении ее изрубленное тело. Следователи нашли женскую одежду, документы, аудио- и видеозаписи, а также 91 фотографию, которая поможет установить личности погибших. Сейчас эксперты изучают фрагменты костей, чтобы выяснить точное число убитых и понять, возможно ли провести исследование ДНК.