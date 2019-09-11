Под Чернобылем загорелся лес

В 30 километрах от Чернобыля на территории Дымарского лесничества в Киевской области на площади около шести гектаров загорелся лес.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Одиннадцатого сентября в 12.25 (совпадает с московским) вблизи села Новые Соколы Ивановского района возник пожар на территории Дымарского лесничества — произошло возгорание лесной подстилки на площади около четырех гектар, местами переходящее в верховой пожар. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

По лесу огонь распространился в результате сильных порывов ветра. К тушению огня были привлечены 62 человека и 11 единиц техники, в том числе, два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.

Жертв и пострадавших нет.