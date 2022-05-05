Почвовед Чекмарев: нехватка удобрений скажется на урожае в Европе

Европа зависима от российских удобрений, их нехватка скажется на урожае. Об этом ИА НСН рассказал почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев.

Европа закупала у России минеральные удобрения, пояснил специалист.

«В этом году сложилась так ситуация, что газ сильно подорожал, а для производства азотных удобрений требуется большое количество газа. Многие заводы остановились, поэтому завоз уменьшится и это скажется на урожайности культур». — рассказал Чекмарев.