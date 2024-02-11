Мир 11 февраля 2024, 11:53 «Почувствовали вкус российских денег». Заблокированные Западом активы вернут небыстро МИД: возвращение заблокированных на Западе активов России затянется надолго Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Россия понимает, что возвращение заблокированных на Западе активов затянется надолго. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал директор 1-го европейского департамента МИД Артем Студенников.

«Мы прекрасно понимаем, что процесс разблокировки российских активов затянется надолго. На Западе почувствовали вкус российских денег», — сказал дипломат.

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Студенников напомнил, что российские средства служат хорошим подспорьем для бюджета Бельгии — деньги реинвестируют. Сеть финансовых учреждений Euroclear благодаря замороженным активам из России в 2023 году получила прибыль в размере 4,4 миллиарда евро.

«В бельгийский бюджет поступит 1,085 миллиарда евро, которые затем будут перераспределены и учтены как помощь Украине. Как говорится, любой каприз за ваши деньги», — указал Студенников.

Российская сторона пообещала жестко ответить на любые попытки Запада лишить ее права собственности на суверенные резервы. Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала покушение на активы страны «стремлением экспроприаторов пополнить собственные карманы».

Ранее зарубежные СМИ писали, что Евросоюз отказался от идеи Бельгии использовать замороженные активы России как залог для привлечения средств на восстановление Украины. На Западе заволновались из-за юридических, экономических и финансовых рисков.