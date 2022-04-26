«Почувствовали ненависть и желание отомстить». Россиян избила толпа украинцев в Греции

Толпа украинцев жестоко избила россиян на одном из пляжей в Афинах. О нападении сообщила одна из пострадавших. По ее словам, нападавших было порядка 30 человек.

«Человек 30 их было, кричали свои лозунги. Они нас спросили, откуда мы, хихикая. Спросили, почему мы поддерживаем Россию. Мы сказали: „Это наша Родина“. И с их стороны ребята уже вышли именно на драку», — рассказала Оксана Маряхина в интервью RT.

Она уточнила, что все происходило на пляже во время празднования Пасхи. Как заявила женщина, от украинцев исходили ненависть и желание отомстить. Пострадавшая подчеркнула, что нападавшие били жестко. Двоих знакомых женщины избивали сразу 10 человек.

«В тот момент, когда я пыталась кого-то разнять, человек железным предметом ударяет мне [по лицу], разбивает мне щеку, у меня шрам где-то около двух-трех сантиметров. Я пытаюсь закрыть лицо, приходится дальше уже удар в заднюю часть головы», — поделилась Маряхина.

Пострадавшая уже зафиксировала побои и написала заявление в полицию. Теперь она ждет результатов судмедэкспертизы.