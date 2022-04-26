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    26 апреля 2022, 23:53

    «Почувствовали ненависть и желание отомстить». Россиян избила толпа украинцев в Греции

    30 украинцев избили россиян на пляже в Греции

    Дарья Бунякова

    Толпа украинцев жестоко избила россиян на одном из пляжей в Афинах. О нападении сообщила одна из пострадавших. По ее словам, нападавших было порядка 30 человек.

    «Почувствовали ненависть и желание отомстить». Россиян избила толпа украинцев в Греции

    «Человек 30 их было, кричали свои лозунги. Они нас спросили, откуда мы, хихикая. Спросили, почему мы поддерживаем Россию. Мы сказали: „Это наша Родина“. И с их стороны ребята уже вышли именно на драку», — рассказала Оксана Маряхина в интервью RT.

    Она уточнила, что все происходило на пляже во время празднования Пасхи. Как заявила женщина, от украинцев исходили ненависть и желание отомстить. Пострадавшая подчеркнула, что нападавшие били жестко. Двоих знакомых женщины избивали сразу 10 человек.

    «В тот момент, когда я пыталась кого-то разнять, человек железным предметом ударяет мне [по лицу], разбивает мне щеку, у меня шрам где-то около двух-трех сантиметров. Я пытаюсь закрыть лицо, приходится дальше уже удар в заднюю часть головы», — поделилась Маряхина.

    Пострадавшая уже зафиксировала побои и написала заявление в полицию. Теперь она ждет результатов судмедэкспертизы.