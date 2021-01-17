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    17 января 2021, 07:34

    Почтовые ящики убрали в США ради безопасности перед инаугурацией Байдена

    Анастасия Калинина

    Правоохранительные органы решили временно убрать почтовые ящики во многих городах Америки. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление Почтовой службы США.
    Почтовые ящики убрали в США ради безопасности перед инаугурацией Байдена

    «Это часть нашей обычной процедуры, направленной на обеспечение безопасности наших сотрудников и клиентов во время протестов или когда большие толпы собираются возле почтовых отделений, на почтовых маршрутах или у почтовых ящиков», — объяснил представитель ведомства Дэвид Партенхаймер.

    Некоторое время почтовых ящиков не будет в 17 штатах. Пока решается вопрос о Вашингтоне. Там почтовые ящики будут либо убраны, либо закрыты на замки. Также в день инаугурации Джо Байдена будут закрыты 14 почтовых отделений.

    Такие же меры безопасности, по словам Партенхаймера, в Вашингтоне принимали в год инаугурации Дональда Трампа. Однако в этот раз, в связи с сообщениями о «запланированных протестах или других ситуациях, связанных с большими скоплениями людей», ящики убрали и в других городах.

    Ранее в СМИ появилась информация, что в целях безопасности репетиция инаугурации Байдена была перенесена с воскресенья на понедельник.