Почтовые ящики убрали в США ради безопасности перед инаугурацией Байдена

«Это часть нашей обычной процедуры, направленной на обеспечение безопасности наших сотрудников и клиентов во время протестов или когда большие толпы собираются возле почтовых отделений, на почтовых маршрутах или у почтовых ящиков», — объяснил представитель ведомства Дэвид Партенхаймер.

Некоторое время почтовых ящиков не будет в 17 штатах. Пока решается вопрос о Вашингтоне. Там почтовые ящики будут либо убраны, либо закрыты на замки. Также в день инаугурации Джо Байдена будут закрыты 14 почтовых отделений.

Такие же меры безопасности, по словам Партенхаймера, в Вашингтоне принимали в год инаугурации Дональда Трампа. Однако в этот раз, в связи с сообщениями о «запланированных протестах или других ситуациях, связанных с большими скоплениями людей», ящики убрали и в других городах.

Ранее в СМИ появилась информация, что в целях безопасности репетиция инаугурации Байдена была перенесена с воскресенья на понедельник.