Политолог Бортник заявил, что Украина почти вступила в НАТО

Фактически Украина уже вошла в состав НАТО. Она пользуется гораздо большей поддержкой, чем Норвегия и Болгария. Таким мнением поделился директор Украинского института политики Руслан Бортник в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Основная часть политической элиты настроена на евроатлантическую интеграцию. Украина уже член НАТО, просто без формальных прав. Без прав, но с обязанностями», — отметил эксперт.

Он подчеркнул также, что на сближение с Россией нацелен довольно маленький процент населения Украины. При этом лишь часть нацелена на режим изоляции.