Мир 21 августа 2023, 12:40 Почти все здание в огне. Мощный пожар начался в культурном центре Стамбула TRT: в Стамбуле загорелось здание культурного центра Unsplash

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Сильный пожар охватил здание культурного центра имени Эрола Олчока в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал TRT.

Огонь охватил почти все помещение, огромные столбы черного дымы, поднимающиеся над культурным центром, видны в отдаленных районах. Есть угроза, что пламя может перекинуться на другие постройки, которые стоят практически вплотную к зданию.

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На месте происшествия работают пожарные. Причины возгорания пока неизвестны, все подробности уточняются. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Ранее крупный пожар начался на подмосковном складе, где находятся лакокрасочные материалы. Пламя охватило три тысячи квадратных метров здания. На борьбу с огнем выехали десятки спасателей, к тушению пламени привлекли вертолеты Ка-32 МЧС России и Московского авиационного центра.