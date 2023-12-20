Мир 20 декабря 2023, 15:40 Почти все обратившиеся за помощью россияне покинули Газу — МИД Захарова: из Газы вывезли почти всех обратившихся за помощью россиян Omar Ashtawy / Global Look Press

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Россия вывезла из сектора Газа почти всех россиян, кто обратился за помощью. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, страна продолжит работу в палестинском анклаве на индивидуальной основе.

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«В соответствии с поручением президента российские дипломатические миссии в Рамалле, Тель-Авиве и Каире, а также подразделения МЧС и МИД обеспечили выход практически всех россиян и их родственников через пограничный переход „Рафах“», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что в Москву из Каира 18 декабря прибыла заключительная группа эвакуированных соотечественников и палестинцев, в нее вошли 73 человека.

«Работу по обращениям оставшихся в секторе Газа россиян продолжим на индивидуальной основе», — добавила представитель ведомства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров поблагодарил Египет за содействие в вывозе россиян из палестинского анклава.