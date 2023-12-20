20 декабря 2023, 15:40
Почти все обратившиеся за помощью россияне покинули Газу — МИД
Захарова: из Газы вывезли почти всех обратившихся за помощью россиян
Россия вывезла из сектора Газа почти всех россиян, кто обратился за помощью. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, страна продолжит работу в палестинском анклаве на индивидуальной основе.
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«В соответствии с поручением президента российские дипломатические миссии в Рамалле, Тель-Авиве и Каире, а также подразделения МЧС и МИД обеспечили выход практически всех россиян и их родственников через пограничный переход „Рафах“», — сказала дипломат.
Захарова отметила, что в Москву из Каира 18 декабря прибыла заключительная группа эвакуированных соотечественников и палестинцев, в нее вошли 73 человека.
«Работу по обращениям оставшихся в секторе Газа россиян продолжим на индивидуальной основе», — добавила представитель ведомства.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров поблагодарил Египет за содействие в вывозе россиян из палестинского анклава.
Мария Захарова
Россия
Палестина
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