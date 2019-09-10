Почти в каждом штате США начали расследование против Google

Роскомнадзор увидел двойные стандарты в политической рекламе на Facebook Подробнее

Расследование поддержали также власти федерального округа Колумбия (столичный округ не относится ни к одному из штатов) и Пуэрто-Рико. Единственными территориями, где не возбудили дело, стали Калифорния и Алабама.

Юристы сосредоточились на доминировании Google в поиске и интернет-рекламе. Девять из десяти поисковых запросов в США идут через Google. При этом поисковик обвиняют в том, что его дочерние компании получают приоритет в результатах выдачи.

Рыночная стоимость материнской компании Google, Alphabet, оценивается в более чем 820 миллиардов долларов. В прошлом году ее оборот составил 137 миллиардов, а доходы — 31 миллиард.