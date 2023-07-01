Мир 01 июля 2023, 10:51 Почти тысяча задержанных и 79 раненых полицейских. МВД Франции подвело итоги четвертой ночи беспорядков в стране МВД Франции: в ходе беспорядков минувшей ночью задержаны 994 человека РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов задержали около тысячи человек во время беспорядков минувшей ночью во Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД.

«По новым данным Министерства внутренних дел, 994 человека были задержаны в ночь с пятницы на субботу», — уточнялось в сообщении.

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По данным телеканала, пострадали 79 полицейских. За минувшую ночь протестующие подожгли 1350 автомобилей и 234 здания. Пострадали также 31 комиссариат, 16 муниципальных полицейских участков и 11 казарм жандармерии. Наиболее крупные беспорядки происходили в Марселе, Лионе, Сен-Этьене, Тулузе, Бордо, а также в парижских пригородах, в частности Сен-Дени.

Беспорядки длятся во Франции уже четыре дня. Начались они с убийства полицейскими 17-летнего подростка в Нантере при проверке документов. Протестующие грабили магазины, жгли автобусы. Правоохранителей закидали бутылками и камнями, те в ответ применяли слезоточивый газ.

В связи с протестами в республике французскому лидеру Эммануэлю Макрону пришлось отменить свою пресс-конференцию на саммите ЕС в Брюсселе. Он отправился во Францию на заседание правительства по беспорядкам.