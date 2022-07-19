Почти три миллиона украинцев вернулись на родину из Польши с февраля

Практически три миллиона граждан Украины возвратились на родину из Польши с прошедшего февраля. Об этом сообщила Пограничная стража Польши.

«За минувшие сутки на выезд из Польши на Украину оформлены 23,7 тысячи человек, а с 24 февраля — 2,957 миллиона», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

По сведениям пограничников, в последнее время из Польши на Украину выезжают больше людей, чем въезжают. С начала спецоперации России в Польшу с Украины прибыли 4,873 миллиона человек.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он заявил, что ее целями являются защита жителей Донбасса от геноцида и издевательств, продолжавшихся в течение восьми лет. Он подчеркнул, что для этого на Украине необходимо провести демилитаризацию и денацификацию.

После начала спецоперации многие жители Украины уехали из своей страны в Европу. Многие из них отправились в Польшу.