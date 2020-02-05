Россияне тратят на продукты питания примерно от 25 до 30%, оказавшись в середине рейтинга, в котором 100 стран расположили по количеству трат на пропитание. На одном уровне с Россией оказались Белоруссия, Грузия, Узбекистан, Иордания и Индия.

Институт аграрной экономики Украины, ссылаясь на данные Министерства сельского хозяйства США, сообщил о том, что в США, Сингапуре, Великобритании, Ирландии, Канаде, Швейцарии, Австралии и Австрии люди меньше всего тратят на еду. У жителей этих стран на нее уходит не более десятой части доходов.

В Германии, Нидерландах, Финляндии, Катаре, Бельгии, Южной Корее у населения уходит 15%.

Украина заняла одно из последних мест (93), у ее граждан на еду уходит чуть менее, чем половина зарплаты (42%). Больше только у Уганды (44,2%), Казахстана (44,9%), Анголы (48,6%), Бангладеша (53,5%) и Нигерии (59%).

Средние показатели у Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии, Израиля, Уругвая, Кувейта, Китая и Турции, где на еду уходит от 16 до 25% доходов.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке из-за коронавируса цены на овощи выросли в пять раз.