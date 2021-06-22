Почти треть американцев назвали победу Байдена на выборах сфальсифицированной

Более 30% американцев считают нечестной победу Джо Байдена на президентских выборах. По их словам, демократ выиграл с помощью фальсификаций.

Опрос среди жителей США провела исследовательская служба Университета Монмута. Согласно полученным результатам, победу Байдена на голосовании назвали честной 61% респондентов. При этом 32% людей заявили, что победа произошла в следствии фальсификаций. Остальные участники опроса не смогли ответить на вопрос.

Менее половины американцев, посчитавших выборы нечестными, сказали, что никогда не признают Байдена лидером страны. По словам остальных, результаты голосования стоит оставить в прошлом.

Исследование проводили в период с 9 по 14 июня. Аналогичные вопросы задавали жителям страны зимой, осенью, а также в ноябре 2020 года. Как отметили авторы опроса, каждый раз 32% американцев называли победу Байдена сфальсифицированной. Такое мнение чаще всего выражали сторонники Республиканской партии. Всего на вопросы специалистов отвечали 810 совершеннолетних жителей США.

Президентские выборы проходили в США осенью 2020 года. По итогам голосования победил демократ Джо Байден, обошедший республиканца Дональда Трампа.