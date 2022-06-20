Почти тонну кокаина нашли в ящиках с бананами в магазинах Чехии

Сотрудники двух супермаркетов в городах Йичин и Рихнов-над-Кнежноу в Чехии обнаружили 840 килограммов кокаина в ящиках с бананами. Об этом сообщил «Интерфакс».

Открыв ящики с тропическими фруктами продавцы обнаружили свертки, в которых оказались наркотики. Стоимость неожиданного груза составила примерно 80 миллионов евро.

Полиция Чехии предположила, что наркотики прибыли из Центральной Америки, их по ошибке отправили в супермаркеты. Правоохранительные органы проверяют другие магазины на предмет подобных поставок.

В начале мая полиция Швейцарии обнаружила полтонны кокаина в мешках из-под кофе. Спрятанный таким образом груз прибыл на завод в контейнерах из Бразилии. Полиция установила, что стоимость такой партии составляет около 50 миллионов франков. В Уругвае в начале февраля на пляже обнаружили 1,3 тонны бесхозного кокаина. Наркотики лежали рядом с перевернутой лодкой, владельцев установить не удалось.