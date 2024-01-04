04 января 2024, 14:52
Почти шесть тысяч иностранных наемников ликвидировали на Украине в ходе СВО
Минобороны: 13,5 тысячи наемников вступили в ВСУ после начала спецоперации
Порядка 13,5 тысячи иностранных наемников приняли участие в боевых действиях против России на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Наибольшее количество наемников в ряды ВСУ прибыли из Европы — 8,5 тысячи.
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«Российские силы уничтожили порядка 5,9 тысячи иностранных боевиков, в настоящее время в рядах ВСУ числятся более 1,9 тысячи наемников», — отметили в ведомстве.
Кроме того, в Минобороны сообщили о поддержке Украины со стороны 54 стран, в совокупности они потратили 203 миллиарда долларов.
«В интересах Украины задействовали свыше 500 космических аппаратов НАТО и США, а также более 20 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink», — добавили в пресс-службе.
Также западные страны передали ВСУ свыше 1,6 тысячи единиц артиллерийского и ракетного вооружения, более 5,2 тысячи единиц бронетанкового вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов и около 23 тысяч беспилотников.
Ранее стало известно, что в зоне специальной операции пока так и не появились американские танки Abrams, которые Украине передали два месяца назад.
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