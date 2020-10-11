Почти полсотни человек обстреляли фейерверками полицейский участок под Парижем. Видео

Под Парижем 40 неизвестных напали на полицейский участок. В течение 10 минут они обстреливали здание фейерверками и громили припаркованные рядом машины. По предварительным данным, пострадавших нет.

Нападение произошло в коммуне Шампиньи-сюр-Марн, сообщает CNews. Двое полицейских решили выйти на улицу, когда перед ними неожиданно появились 40 мужчин с арматурой в руках.

Полицейские успели запереться в отделении, среди сотрудников никто не пострадал. В результате были повреждены только пять машин и окна здания. Через некоторое время злоумышленники успокоились и прекратили все громить. Задержаний пока не было.

Ранее в Париже около бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo несколько человек получили ранения во время нападения неизвестного мужчины с холодным оружием. Несколько пострадавших находились в крайне тяжелом состоянии. В скором времени полиция смогла задержать двух подозреваемых.