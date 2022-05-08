Почти половина жителей Германии не пожелали расплачиваться за санкции против России
Die Welt: 46% немцев не желают платить за санкционную политику Запада против России
Около половины жителей Германии не желают оплачивать из своего кармана санкционную политику Запада против России. Это показал опрос, проведенный аналитическим центром Civey для канала Die Welt.
Опрос показал, что 49% респондентов вынуждены сокращать расходы из-за инфляции, когда в Германии выросли цены на энергию и продукты питания. Согласно данным аналитического центра, 46% опрошенных немцев высказались против того, чтобы переплачивать из-за введенных Западом антироссийских санкций.
Компании, которые получают сверхприбыль от конфликта вокруг Украины, должны платить дополнительные налоги, покрывая расходы на санкции — такое предложение поддержали 63% респондентов, и только 27% немцев высказались против такой меры.
В конце недели немецкие СМИ сообщили об атаке хакеров на сайты государственных учреждений ФРГ. Ответственность возложили на группировку Killnet, которая якобы является «поклонником Владимира Путина».