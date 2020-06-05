Почти половина украинцев назвала свою страну разваливающейся

Почти половина жителей Украины считает, что страна разваливается. Примерно столько же также сказали, что жизнь на Украине становится невыносимой.

По данным опроса Киевского международного института социологии, на который ссылается РИА «Новости», 46,1% жителей Украины решили, что страна разваливается. Правда, 40,8% отметили, что страна «сшивается» и «объединяется».

Участники опроса также не смогли определиться, развивается Украина или нет. 46% считает, что страна находится в стагнации, а жить в нее становится невыносимо. Но 47,3% полагают, что ситуация все же развивается, Украина становится современной страной, но медленно.

Опрос проходил с 26 по 30 апреля 2020 года по телефону во всех областях Украины кроме республик ДНР и ЛНР. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек.

Мнение украинцев разделяет и бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили. По его словам, в СССР украинцам жилось лучше, а теперь с каждым годом становится все хуже.