Почти половина украинцев назвала свою страну разваливающейся
По данным опроса Киевского международного института социологии, на который ссылается РИА «Новости», 46,1% жителей Украины решили, что страна разваливается. Правда, 40,8% отметили, что страна «сшивается» и «объединяется».
Участники опроса также не смогли определиться, развивается Украина или нет. 46% считает, что страна находится в стагнации, а жить в нее становится невыносимо. Но 47,3% полагают, что ситуация все же развивается, Украина становится современной страной, но медленно.
Опрос проходил с 26 по 30 апреля 2020 года по телефону во всех областях Украины кроме республик ДНР и ЛНР. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек.
Мнение украинцев разделяет и бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили. По его словам, в СССР украинцам жилось лучше, а теперь с каждым годом становится все хуже.