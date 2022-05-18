Почти половина подписчиков Байдена в Тwittеr оказались фейками

Около половины из 22,2 миллиона подписчиков Twitter президента США Джо Байдена оказались фальшивыми. Данные аудита компании-разработчика программного обеспечения SparkToro привел журнал Newsweek.

По данным исследования, фейками оказались 49,3% фолловеров, подписанных на учетную запись @POTUS, под которой выступает глава американского государства. Это удалось выяснить благодаря выявленным проблемам аккаунтов с местоположением и изображением профилей по умолчанию.

Ранее стало известно, что предприниматель Илон Маск приостановил сделку по покупке компании Twitter. По словам бизнесмена, он ожидает результатов проверки числа фейковых аккаунтов в соцсети. После этой новости акции компании подешевели на 9,67%, до 40,72 доллара за штуку.

О том, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск покупает социальную сеть Twitter официально объявили 25 апреля. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов.

При этом в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщили, что в случае, если одна из сторон решит расторгнуть сделку, вторая получит миллиард долларов виде компенсации. Окончание закрытия сделки запланировано на 24 октября 2022 года.