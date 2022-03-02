Почти полмиллиона беженцев с Украины прибыли в Польшу

Более 450 тысяч беженцев прибыли в Польшу с Украины после начала специальной операции со стороны России. Об этом в своем Twitter сообщила польская пограничная служба.

Уточняется, что накануне в Польшу въехали 98 тысяч человек.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя ранее сообщил, что в Россию из Донбасса въехали 110 тысяч человек. Он заявил, что в этом виноваты западные страны, которые активно накачивали Украину вооружениями и потакали в нарушении минских договоренностей.

Дипломат обвинил президента Украины Владимира Зеленского в слабости, который оказался неспособен противостоять власти нацистам и радикалам.

Также Небензя отметил, что Россия завершит специальную операцию после того, как Украина согласится мирным путем решить вопрос с республиками Донбасса и встать на путь полной демилитаризации.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о взятии под полный контроль украинского города Херсон.

Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на Украине, цели которой — денацификация и демилитаризация Украины.